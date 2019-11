E' senza biglietto e aggredisce i controllori, arrestato sul bus

Momenti di tensione ieri mattina a bordo di un autobus di linea Seta in viale Molza, proprio accanto all'autostazione. Due controllori hanno fermato una coppia di uomini per chiedere il biglietto, ma questi erano a bordo senza alcun titolo di viaggio. Uno dei due è fuggito immediatamente facendo perdere le proprie tracce, mentre il secondo ha reagito violentemente. L'uomo ha iniziato a spintonare i due addetti - una donna di 29 anni e un uomo di 30 - in maniera piuttosto decisa e persistente.

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta rapidamente dopo la segnalazione del personale Seta e i militari sono riusciti a bloccare l'uomo, identificato in un 47enne di origini siciliane e senza fissa dimora. L'aggressore è quindi stato tratto in arresto con le accuse di violenza, minacce, resistenza, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

I due controllori sono ricorsi alle cure mediche al Pronto Soccorso e dimessi con una prognosi di 5 giorni per le contusioni al torace.

L'arresto si inserisce nel solco di una serie di controlli più intensi svolti dalle forze dell'ordine modenesi sui mezzi pubblici, come indicato dalla prefettura. Non di rado, infatti, il personale Seta è vittima di situazioni critiche.