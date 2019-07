Aggressione nella casa-lavoro di Castelfranco, poliziotto ferito con una lametta

Ancora un caso di aggressione negli Istituti penitenziari della provincia di Modena. Questa volta è stato aggredito un Sovrintendente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia “Il Forte Urbano". Il poliziotto penitenziario è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo aver subito un taglio all'addome da parte dell’internato straniero che ha utilizzando una lametta .

"Siamo a conoscenza che la Direzione della CR Castelfranco Emilia è già intervenuta con provvedimenti disciplinari nei confronti dell’internato autore del vile gesto, auspichiamo che l'Amministrazione Penitenziaria centrale e regionale intervenga con altri strumenti a disposizione affinché simili gesti non accadano in futuro", spiega la Fp Cgil esprimento solidarietà all'agente della Penitenziaria.

La Fp/Cgil commenta: "Il problema delle aggressioni al personale penitenziario ogni giorno assume proporzioni gigantesche. È necessaria una vera riforma del sistema penitenziario perché l'attuale non è più compatibile con le varie tipologie di detenuti e internati oggi presenti negli Istituti penitenziari del paese che devono espiare una pena. L’Amministrazione Penitenziaria non è più in grado di compiere la propria mission prevista dall’art. 27 della Costituzione secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione della persona condannata. Purtroppo le carceri italiane sono diventate solo dei contenitori sociali di persone che non sono riuscite ad integrarsi nella società".

"La politica deve intervenire con provvedimenti all’avanguardia, condivisi anche con le locali Istituzioni, affinché l’Istituzione Carcere diventi parte integrante della sicurezza dei cittadini in una chiave di lettura adeguata al nuovo contesto che la Polizia Penitenziaria deve affrontare. Non siamo più disponibili ad accettare l’umiliazione di essere aggrediti durante lo svolgimento del nostro servizio, tutti devono farsi carico di questa piaga che ogni giorno devasta la Polizia Penitenziaria".