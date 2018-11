Giovane ferito con un coltello a Baggiovara, indagini in corso

La scorsa notte venrso le 3.30 il personale medico del Pronto Soccorso del Policlinico di Modena ha avvertito come da protocollo la Polizia di Stato dopo che un ragazzo si è presentato con una ferita da arma da taglio. Il malcampitato è un 20enne di nazionalità marocchina, che è stato accompagnato da un amico presso l'ospedale e ha denunciato il fatto di essere stato aggredito da un conoscente che lo avrebbe ferito con un coltello.

Le circostanze di quanto accaduto restano ancora avvolte nel mistero e gli agenti di Polizia stanno tentando di fare luce sull'episodio, che sarebbe avvenuto in strada, alla rotatoria di via Giardini che dà accesso all'ospedale di Baggiovara. Le condizioni del ferito non sono gravi, ma nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto ad un intervento chirurgico alla mano.