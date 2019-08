Lite sentimentale, aggredisce la rivale e la ferisce con un coltello

Nella notte fra sabato e domenica, poco dopo mezzanotte, i Carabinieri e il 118 sono intervenuti presso il parco Le Querce di Sassuolo, in via del Tricolore, dove una giovane era appena stata aggredita da un'altra donna. Secondo quanto ricostruito dai militari del Radiomobile, una 49enne ha atteso e poi ferito una 20enne per motivi sentimentali.

La 49enne, con precedenti, dopo aver estratto la piccola lama di un coltellino multiuso si è avventata sulla ragazza, la uale si è difesa proteggendosi con le braccia. Infatti ha riportato ferite da taglio alla mano destra e al braccio sinistro. Per fortuna nulla di grave.

I militari hanno tratto in arresto la donna con l'accusa di lesioni personali aggravate e questa mattina sarà celebrato il processo per direttissima.