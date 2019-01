Spedisce all'ospedale un controllore Seta, 28enne denunciato

Due mesi di indagini hanno permesso ai Carabinieri di Modena di identificare il giovane autore di un'aggressione avvenuta lo scorso 9 novembre a bordo di un autobus urbano di Seta. Un episodio di certo non isolato, che tuttavia in quella circostanza aveva avuto conseguenze abbastanza gravi per l'addetto salito a bordo del mezzo per verificare la regolarità dei viaggiatori: uno straniero senza biglietto lo aveva infatti spintonato e colpito con alcuni pugni riuscendo poi a fuggire.

La visione dei filmati della videosorveglianza e i successivi accertamenti hanno permesso ai militari, come detto, di risalire ad un 28enne originario della Guinea e regolarmente residente a Modena. Il giovane è stato quindi denunciato a piede libero per lesioni personali. Il controllore era stato accompagnato al Pronto Soccorso dopo i fatti e dimesso con una prognosi di 15 giorni.