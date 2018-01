Carpi. Ubriaco picchia la sua ex compagna in strada, denunciato

Giornata di controlli e interventi per le forze dell'ordone di Carpi. La Polizia di Stato ha avuto a che fare in particolare con un 31enne di cittadinanza georgiana, che si è reso protagonista di un'aggressione. Mentre si trovava in strada ubriaco, lo straniero si è imbattuto nella sua ex compagna e dopo averla minacciata l'ha colpita con calci e pugni, procurandole un trauma al colto.

Il 31enne è stato bloccato dall'intervento degli agenti e portao al Commissariato dove è stato deferito per i reati di minacce e lesioni personali. La donna è stata accompagnata al Pronto Soccorso di Carpi dagli stessi poliziotti e affidata alle cure dei sanitari: per fortuna se la caverà con pochi giorni di prognosi.

Più tardi, invece, è toccato ai Carabinieri della Compagnia locale mettere in atto una serie di controlli mirati sulle strade, come già avvenuto durante gli scorsi fine settimana. Otto pattuglie dell'Arma sono state impegnate fino alle ore 3.30 del mattino, fermando decine e decine di automobilisti "nottambuli". Per tre di loro - due residenti a Carpi e uno a San Prospero - è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. I conducenti sono stati fermati nei pressi dell'Oltrecafè.