Lite fuori dalla discoteca, ragazzo aggredito finisce all'ospedale

AL termine di una serata trascorsa fra amici presso la discoteca Yago di Sassuolo, due giovani appena ventenni sono stati protagonisti di una lite violenta in strada, che ha avuto un epilogo drammatico. Dopo aver discusso animatamente, forse a causa di una ragazza, uno dei due ha aggredito l'altro, provocandogli una ferita piuttosto seria. In via Atene è arrivata un'abulanza del 118 e i sanitari hanno prestato le prime cure al giovane, poi trasportato all'osepdale di Baggiovara dove si trova tutt'ora in prognosi riservata.

Nei pressi del locale è arrivata anche la Polizia di Stato, che ha ascoltato le testimonianze dei giovani presenti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato l'aggressore, ma sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto, al fine di attribuire le relative responsabilità e procedere ad eventuali denunce.