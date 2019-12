Perde il controllo e aggredisce i dipendenti di due negozi, fermata dalla Polizia

Ieri mattina una 48enne di origine marocchina, già nota alle forze dell'ordine, ha perso il controllo di sè senza apparente giustificazione, creando feriti e trambusto in via Emilia Ovest. Intorno alle 13.45 la donna è entrata nel negozio Calzedonia, dove in quel momento si trovava una commessa intenta a rassettare il locale, che era già chiuso al pubblico. La dipendente ha fatto notare che non avrebbe potuto servire la cliente ritardaria e questa, per tutta risposta, ha iniziato a minacciarla in modo pesante, salvo poi aggredirla.

La 48enen si è scagliata contro la malcapitata ragazza, una 25enne, graffiandola e strappandole i capelli. Fortunatamente la scena è stata notata dall'addetto di una ditta di consegne che stava transitando in quel momento, il quale è intervenuto per separare le due donne. Sul posto è arrivata la polizia, insieme con il 118. La giovane ferita p stata portata al Pronto Soccorso in ambulanza, mentre un secondo mezzo si è preso cura della signora, la quale è stata accompagnata presso il reparto di Diagnosi e Cura, dove per altro era giò conosciuta per problemi analoghi.

Gli agenti della Volante hanno poi proceduto a denunciare la straniera per minacce e lesioni personali, scoprendo però che circa un'ora prima la stessa 48enne si era resa protagonista di una scena simile. Era accaduto presso lo store di H&M, ad una cinquantina di metri di distanza, dove senza motivo aveva iniziato a urlare e a lanciare oggetti colpendo anche un addetto alla sicurezza del negozio. In quella circostanza una cliente, sfiorata da un oggetto e spaventata, aveva anche accusato un malore, facendo intervenire il 118.