Lite e aggressione al centro di accoglienza, un ferito e un denunciato

Una lite fra stranieri all'interno del centro di accoglienza Porta Aperta di strada Cimitero San Cataldo è costata una ferita ada una mano ad uno dei due contendenti, colpito con un coltello. E' accaduto intorno alle ore 13 presso la struttura che offre riparo a molti stranieri e dove il servizio mensa è sempre molto frequentato: sul posto sono accorsi il 118 e la Polizia di Stato.

Il 24enne tunisino ferito è stato soccorso e poi trasportato in ospedale, dove si trova tuttora in condizioni fortunatamente non gravi. Gli agenti della Volante hanno invece individuato e fermato l'aggressore, che è stato trasportato in Questura e poi rilasciato con una denuncia a piede libero per lesioni personali.