Aggredito in Piazza Grande e portato in ospedale, indagini in corso

Questa mattina intorno alle 10.15 un uomo è stato aggredito in pieno centro storico. La vittima si trovava in Piazza Grande con la propria bicicletta a pochi metri dal dehor del Caffè Concerto quando è stato colpito alle spalle da un'altra persona, a quanto pare a seguito di un diverbio avuto in precedenza.

L'uomo è caduto a terra riportando una ferita alla testa immediatamente I presenti hanno chiesto l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica. Il ferito, fare in condizioni non particolarmente gravi, è stato medicato è trasferito all'ospedale di Baggiovara per accertamenti.

Sul posto anche ben tre pattuglie della Volante per chiarire l'accaduto. L'aggressore si è allontanato a piedi dalla piazza e al momento non si conoscono né la sua identità né le precise ragioni del gesto. Utilissime per le indagini saranno le telecamere di videosorveglianza.