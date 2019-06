Ubriaco accusa il barista e poi aggredisce i poliziotti, agente ferito seriamente

Un cittadino rumeno ha perso il controllo ieri intorno alle ore 13.30 dopo aver decisamente esagerato con l'alcol, mentre si trovava presso il Bar Ideal di San Damaso. Il barista, un giovane cinese, ha chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine, dal momento che l'avventore era diventato particolarmente molesto e lo stava minacciando direttamente. Il 27enne dell'Est accusava il gestore di avergli rubato 100 euro, accusa del tutto infondata ed era pronto a suo dire a "spaccargli la faccia" se non avesse avuto indietro il denaro.

Quando i poliziotti della Volante sono entrati nel locale hanno riportato la calma per pochi istanti: nel tentativo di far allontanare l'ubriaco, questi ha reagito in malo modo , scagliandosi con violenza verso gli agenti. Uno dei poliziotti ha ricevuto un colpo al polso, mentre il collega è stato raggiunto addirittura da un calcio al torace ed è caduto a terra.

Dopo la colluttazione il 27enne è stato immobilizzato e caricato in auto: una volta giunto in Questura è stato identificato e tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Reati di cui si era per altro già reso protagonista in passato.

I due poliziotti sono poi stati medicati in ospedale: il primo se l'è cavata con 4 giorni di prognosi, mentre il secondo ha ricevuto una prognosi di 25 giorni per il violento colpo ricevuto alle costole.