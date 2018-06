Giovane richiedente asilo aggredito con un cacciavite da un connazionale

Dopo alcuni accertamenti i Carabinieri di Modena hanno chiarito quanto avvenuto sabato scorso intorno alle ore 13 nei pressi del cimitero di San Cataldo, denunciando uno straniero per il reato di lesioni personali aggravate. Due giorni fa, infatti, un nigeriano di 31 anni si è reso protagonista di un'aggressione ai danni di un connazionale: a quanto pare la lite è scoppiata in strada per motivi ancora non formalmente chiariti, ma tali da spingere l'aggressore a ferire alla testa il "rivale" utilizzando un cacciavite.

La vittima, un 29enne ospitato in città come richiedente asilo, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale. Qui è stato medicato e, vista l'entità fortunatamente non grave della lesione, è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Nel frattempo i Carabinieri hanno svolto indagini rapide per identificare l'uomo che si era allontanato e lo hanno individuato qualche ora dopo. Il 31enne nigeriano, come detto, è stato denunciato a piede libero: in Italia senza fissa dimora, era già noto per precedenti fatti legati allo spaccio di droga in città.