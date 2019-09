Lite fra due automobilisti, aggredisce il rivale con un tubo di metallo

Nel recente report annuale l'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Stradale ha denunciato un problematico aumento della litigiosità stradale: siamo tutti più nervosi al volante e spesso le conseguenze sono tutt'altro che amichevoli. Se gestacci e parole di troppo sono all'ordine del giorno tra gli utenti della strada, talvolta capita anche che si passi alle vie di fatto, come avvenuto ieri a Carpi.

Due automobilisti sono infatti entrati in lite per motivi legati alla circolazione mentre si trovavano in via Alghisi: la situazione è sfuggita di mano quando uno dei due, un 22enne, è sceso dalla macchina, ha aperto il bagagliaio e ne ha estratto un tubo metallico lungo circa 50 cm. Impugnando l'arma impropria ha poi colpito l'altro guidatore, ferendolo fortunatamente in modo non grave.

E' stato necessario l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri per interrompere la lite: il ragazzo è stato accompagnato in caserma e denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.