Aggressione in via Dell'Abate, gravissimo uno straniero

Intorno alle ore 17 di oggi un giovane di colore è stato colpito al volto al termine di una lite, riportando un grave trauma. È accaduto in via Nicolò Dell'Abate, dove la strada svolta in corrispondenza del cavalcavia Mazzoni. Un testimone ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate ambulanza e automedica del 118 e il personale sanitario ha prestato i primi soccorsi al ferito, che ha riportato una lesione importante a seguito della caduta.

Due pattuglie della Squadra Volante sono arrivate sul luogo dell'aggressione a stretto giro e hanno cercato di ricostruire l'accaduto. Poi sono iniziate le ricerche dell'aggressore, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutta la scena.

Il ferito potrebbe aver riportato serissime lesioni alla testa e dopo essere stato intubato è stato trasferito all'ospedale di Baggiovara con la massima urgenza.