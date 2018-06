Lite in strada, famiglia aggredita da tre giovani. Una donna all'ospedale

Ambulanza e Polizia di Stato sono intervenuti oggi intorno alle 19.30 in via Mantegna a causa di una lite tra più persone. Secondo la prima ricostruzione fornita dai testimoni, tre giovani di origine filippina sarebbero i responsabili di un'aggressione, culminata con la caduta di una donna, che ha battuto la testa a terra rendendo necessario l'intervento dei sanitari del 118.

Una famiglia composta da una decina di persone di rientro dal parco Amendola stava percorrendo a piedi via Mantegna, quando un giovane straniero è passato in bicicletta a pochi centimetri dai pedoni. Il gesto, poco gradito, ha causato un botta e risposta tra il ciclista e alcuni giovani del gruppo, poi lo straniero ha proseguito la sua pedalata.

Il battibecco sembrava ormai acqua passata, ma il ragazzo si è fermato poco più avanti, all'altezza di via Valli e lì è stato raggiunto da due amici, anch'essi in bici. Quando la famiglia si è avvicinata, i tre hanno gettato a terra le bici e si sono scagliati contro il gruppo. Dagli insulti si è passati alle vi di fatto e sono volati colpi proibiti. Come detto, nella confusione, una donna è caduta a terra e a quel punto i tre giovani filippini sono scappati, per altro abbandonando una delle loro biciclette.

La signora ferita è stata accompagnata in ospedale dagli operatori del 118 - le sue condizioni non sono particolarmente gravi .mentre la Polizia ha raggiunto il punto della rissa e ha raccolto le testimonianze e la descrizione dei tre fuggitivi.