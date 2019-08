Prende a pugni la compagna in strada, arrestato un 64enne

Nella tarda serata di ieri i carabinieri del Radiomobile sono intervnuti a Fiorano, in via Statale, dove si era appena consumata una lite violenta fra due persone conviventi: un pensionato italiano di 64 anni, secondo quanto ricostruito, aveva colpito con una serie di pugni alla pancia la compagna, una 33enne di origine marocchina.

La donna è stata portata in ospedale (prognosi di 6 giorni), mentre l'uomo è stato arrestato in flagrante e condotto in carcere al Sant'Anna.

La vittima ha psiegato che la situazione di coppia si era fatta molto tesa da ormai diverso tempo e che era già stata vittima di percosse e vessazioni, iniziate nel novembre del 2018