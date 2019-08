Vuole riprendersi il telefono rubato, pestato da tre stranieri dietro al Teatro Storchi

Erano le 14.20 di ieri quando un cittadino di passaggio nel parco Pertini, alle spalle del Teatro Storchi, ha avvisato la centrale operativa della Polizia di quella che a prima vista poteva sembrare una rapina. Un uomo di colore era infatti stato accerchiato da altri tre stranieri, presumibilmente nordafricani, e dopo una lite era stato colpito più volte, fino a quando gli aggressori non si erano allontanati lasciandolo a terra dolorante.

L'equipaggio della Volante giunto sul posto ha in effetti rintracciato lo straniero malconcio, identificato poi in un cittadino 39enne della Guinea con precedenti, sul cui permesso di soggiorno è in atto un ricorso dopo il diniego al rinnovo da parte della stessa Questura. L'africano ha confermato di essere stato colpito da tre nordafricani e ha giustificato la sua presenza spiegando che la sera prima era stato rapinato del telefono cellulare nei pressi della stazione di Modena e che era quindi venuto al parco sapendo di trovare i malviventi - sul conto dei quali evidentemente aveva molte informazioni - e di recuperare il maltolto.

L'uomo è stato perquisito e gli agenti hanno scoperto che aveva con sè un grosso coltello, segno che si era preparato ad un eventuale scontro con i presunti rapinatori. Questo però ha comportato a suo carico una denuncia per porto abusivo di armi.

Ora gli investigatori della Polizia dovranno vagliare le dichiarazioni dello straniero e ricostruire i fatti da lui riferiti nel tentativo di individuare i responsabili del pestaggio avvenuto al parco, che al momento è l'unico dato di fatto incontrovertibile dell'intera vicenda.