Trattore fuori controllo abbatte il vigneto, muore agicoltore 71enne

Tragedia ieri sera in un appezzamento agricolo nelle campagne di Cortile di Carpi, tra via Pirazzo e via Piega. Intorno alla mezzanotte è statao trovato il corpo senza vita di un agricoltore di 71 anni, deceduto dopo essere caduto dal trattore che stava guidando attraverso un vigneto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo a seguito di un malore e poi essere stato trascinato a terra nell'impatto con i filari stessi, due dei quali sono stati divelti dal veicolo ormai fuori controllo.

A lanciare l'allarme è stato il figlio della vittima, che non aveva più visto rientrare il padre dopo un pomeriggio di lavoro nei campi. La scoperta è stata fatta solo diverse ore dopo, quando il medico del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.