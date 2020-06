Ricettazione di un trattore rubato, denunciati due agricoltori di Castelfranco

In seguito ad accurati accertamenti, i Carabinieri di Castelfranco Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica due agricoltori per ricettazione, dopo essere stati trovati in possesso di un mezzo rubato.

Nel cortile degli stessi infatti, identificati come due fratelli di 56 e 57 anni, è stato rinvenuto un trattore, acquistato dagli agricoltori evidentemente consapevoli e noncuranti della sua provenienza illecita. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, al quale era stato sottratto nel gennaio scorso.