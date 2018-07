Maltempo, albero si abbatte sul furgone dell'Avis e lo danneggia

Il temporale che nella serata di ieri si è abbattuto sulla provincia di Modena ha provocato - come ormai succede con frequenza - diversi danni alle alberature. A San Possidonio a farne le spese è stata l'Avis: i rami di un pino, infatti, sono caduti sul camper dell'associazione. Il mezzo si trovava in sosta in via fratelli Cervi, proprio accanto alla sede locale. I danni sono stati fortunatamente contenuti e nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto i Vigili del Fuoco per liberare il camper - utilizzato come ufficio mobile per l'attività dei volontari - e mettere in sicurezza l'area.