Pioggia torrenziale, Vigili del Fuoco al lavoro. Cede un terrapieno a Serramazzoni

Il maltempo di ieri sera, con piogge molto intense su tutta la provincia, ha visto impegnati i Vigili del Fuoco dalle 19 fino a verso le 23. Una quindicina gli intevrenti effettuati, in particolare per prosciugamenti di locali interrati, rami abbattuti dal maltempo e danni alle abitazioni. Le zone più colpite sono state quelle della fascia pedemontana e della prima pianura, tra cui in particolare la frazione di Baggiovara di Modena,

L'intervento più rilevante si è però avuto a Serramazzoni, dove ha ceduto il muro di contenimento di un terrapieno. Alcune abitazioni sono risultate accessibili solo a piedi per l'interruzione precauzionale al traffico veicolare di un tratto della via Resistenza soprastante il muro ceduto. Non vi sono stati feriti.