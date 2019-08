Temporali sulla città, chiusi in serata tre sottopassi allagati

Il temporale che ha attraversato ieri sera buona parte della nostra provincia ha causato danni a tre sottopassaggi stradali, che sono stati allagati dalla notevole quantità d'acqua precipitata in breve tempo, senza che gli impianti fognari potessero svolgere correttamente la propria funzione.

Dalla tarda serata rimangono chiusi alla circolazione i sottopassi di via Regina Pedena- che collega San Cataldo a Ponte Alto - e quello di via Emilia Ovest che conduce all'area del centro commerciale Grandemilia. Verranno riaperti non appena ripristinate le condizioni di sicurezza.

È invece stato già riaperto stamattina il sottopasso di stradello Capitani, alla Sacca, chiuso sempre nella serata di ieri.