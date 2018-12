Scuola allagata e inagibile, chiudono le elementari di Santa Croce

A causa di un allagamento la scuola primaria Colonnello Lugli di Santa Croce di Carpi resterà chiusa per alcuni giorni. Dopo che il personale della scuola, che si trova all’incrocio di via Chiesa e via Manara, si è accorto questa mattina del fatto hanno avvisato i tecnici comunali che nonostante gli sforzi non hanno potuto risolvere in breve tempo la situazione.

Il Comune ha dunque emesso poco fa una ordinanza firmata dal Sindaco Alberto Bellelli per chiudere il plesso (due piani più palestra, inaugurato a gennaio del 2012, cinque classi in tutto). Gli alunni della Col.Lugli - i cui genitori sono stati tutti avvisati nella giornata odierna - frequenteranno finchè la scuola non vedrà di nuovo ripristinata l’agibilità (nell’ordinanza si parla di venerdì ma si spera di fare prima) le scuole secondarie di primo grado Fassi di via Bollitora in orario pomeridiano, dalle ore 14 alle ore 18.