Temporale su Castelfranco, sottopassi allagati e chiusi al transito

Il temporale che si è abbattuto anche nel pomeriggio di oggi su gran parte della provincia di Modena ha causato disagi e danni in diverse zone. A Castelfranco Emilia, in particolare, è andato sott'acqua il sottopasso "Della Vita" di via Per Panzano - via Costa. Visto il pericolo di attraversamento, la Polizia Municipale ha chiuso al transito la strada, deviando il traffico.

Si tratta purtroppo di un fenomeno non certo insolito, dal momento che l'opera è stata più volte chiusa a causa di allagamento in concomitanza con forti rovesci temporaleschi: si tratta dunque di una criticità strutturale cui i cittadini dovranno in qualche modo "rassegnarsi", salvo complessi lavori di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque.

Lavori complessi che saranno necessari anche in un secondo sottopasso, il tunnel pedonale che collega via Marconi e via Commenda. Sempre in seguito al temporale, infatti, si è creata una grave infiltrazione nel cemento, che in breve ha allagato il percorso (in foto). Anche in questo caso la Municipale è intervenuta per la chiusura.