Cede una tubatura, allagamento in via Carlo Max a Carpi

Questa notte la rete idrica di Carpi ha subito un imprevisto guasto di una tubatura, che ha portato all'allagamento di una porzione della centrale via Marx. E' successo alle ore 5 circa, in corrispondenza dell'incrocio con via Ugo da Carpi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per la messa in sicurezza della zona, seguiti poi dai tecnici di Aimag per le riparazioni del caso. Il lavori dovrebbero concludersi a breve senza ulteriori disagi.

