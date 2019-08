Tubo rotto e strada allagata, tecnici Hera al lavoro in via Moreali

Dalle 9 circa di stamani una squadra del Pronto Intervento di Hera è impegnata nella riparazione di un guasto alla rete idrica che si è verificato in viale Moreali a Modena. Un tratto di circa 50 metri posto tra via Cucchiari e via Cristoforo da Lendinara è finito sott'acqua con una copiosa fuoriuscita dalle tubazioni, che è stata bloccata grazie all'intervento dei tecnici. Sul posto anche la Municipale.

Per permettere l’esecuzione della riparazione è stato necessario sospendere momentaneamente il servizio idrico a una ventina di utenze della zona e operare un restringimento di carreggiata sul tratto a senso unico di viale Moreali, che resta comunque transitabile. L’intervento di riparazione dovrebbe concludersi in giornata.

Non risultano particolari danni alle abitazioni, salvo qualche infiltrazione d'acqua un paio di fabbricati. Per rimuovere eventuali residui di fango dalla carreggiata, sarà effettuato un lavaggio stradale nella zona interessata.