Prevista nuovamente neve fino alle porte di Modena, allerta "gialla"

Questa mattina la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato una allerta gialla per neve per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN. "Per la giornata di domani 12 febbraio previste deboli nevicate, a tratti moderate, fino a quote collinari e sulla pianura centro-occidentale (incertezza sui quantitativi in pianura, massimo 15 cm) . Nelle zone limitrofe al ferrarese e ravennate prevista acqua mista a neve. Nel corso della serata intensificazione della ventilazione da nord-est sulla costa con aumento del moto ondoso".

Secondo il modello sviluppato da EmiliaRomagna Meteo, già dalla notte in arrivo potranno cadere sull'Appennino fino a 30/40 cm su Emilia centrale. Neve però anche in pianura tra Modena e Bologna con sconfinamenti in pianura prima della mezzanotte anche su Romagna occidentale. Dopo la mezzanotte invece la neve dovrebbe conquistare maggiori zone di pianura, come abbiamo già descritto.

Queste le previsioni contenute nell'allerta: "Il transito di un'onda depressionaria apporterà precipitazioni diffuse con quota neve in rapido abbassamento fino alle aree di pianura. Nevicate deboli, a tratti moderate, interesseranno la regione fino a quote collinari e con alta probabilità saranno interessate anche le pianure centro-occidentali; forte incertezza sui quantitativi che si posso accumulare al suolo nelle aree di pianura. La stima più cautelativa prevede un massimo di 15 cm, più probabile sulla pianura centrale. Fenomeni di acqua mista a neve si prevedono nelle zone limitrofe al ferrarese e ravennate. Nel corso della serata intensificazione della ventilazione da nord-est sulla zona costiera con aumento del moto ondoso".