Temperatura media di -3°C in città, attivo il Centro Operativo Comunale

Per martedì 27 febbraio si prevedono temperature molto rigide in tutta la regione e in particolare sull’Emilia centro-occidentale con una media prevista, anche a Modena, inferiore ai 3 gradi sottozero.

Per questo motivo l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha emesso un’allerta arancione per “temperature estreme” valido per tutta la giornata di martedì 27 febbraio.

Il Comune di Modena ha di conseguenza aperto il Coc, il Comitato operativo comunale, in forma ristretta con l’attivazione delle funzioni di sanità, assistenza alla popolazione, assistenza sociale e veterinaria e volontariato.

In città rimane attivo il Piano per l’accoglienza invernale per le persone in difficoltà a cui partecipano Poli territoriali e Centro stranieri del Comune, i servizi sanitari dell’Ausl, Caritas diocesana e Terzo Settore.