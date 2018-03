Botte e minacce alla moglie, ordine di allontanamento per un 36enne

Personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura coercitiva del divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio, emesso dal G.I.P presso il Tribunale di Modena il 22 marzo scorso, nei confronti un italiano di 36 anni, residente a Modena. L’uomo si è reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso in danno della moglie romena di anni 35, convivente.

Il marito sottoponeva da tempo la coniuge a continue vessazioni fisiche e psicologiche anche in presenza del figlio di anni 7, minacciandola di morte e costringendola a richiedere più volte l’intervento delle forze dell’ordine. Al trentaseienne sono state altresì ritirate in via cautelare, le armi di cui risulta titolare.

Un caso simile si è verificato nei giorni scorsi anche a Carpi, dove protagonista in negativo è stato un nordafricano di 38 anni, che si è accanito verso l'ex moglie. La donna, una cittadina marocchina di 3 anni più giovane, ha sporto querela nei confronti dell’uomo. I maltrattamenti sono giunti al punto di impedire alla donna l’uso del bagno e dei fornelli. Vittima dei comportamenti dell’uomo, pure in questo caso, anche al figlia di sette anni.