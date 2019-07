Ancora una vittima sulle strade, motociclista 20enne muore nella Bassa

Sale in maniera drammatica il bilancio dei morti sulle strade negli ultimi giorni. Solo ieri due motociclisti hanno perso la vita in altrettanti incidenti, uno in Appennino e uno nelle campagne della Bassa. Intorno alle 21, infatti, un giovane centauro ha perso il controllo della moto mentre percorreva via Cascinetta, nei pressi dell'incrocio con via Valli, a San Martino Spino di Mirandola.

Le cause fanno ipotizzare un errore umano, non essendovi altri mezzi coinvolti. Il 118 è intervenuto con l'ambulanza e con l'elisoccorso attrezzato per le operazioni notturne, ma ogni tentativo di rianimare il giovane è stato inutile. La vittima è un 20enne di origine straniera, molto conosciuto a Mirandola. Rilievi a cura della Municipale.