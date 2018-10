Anziana riminese esce per andare dal medico, soccorsa 4 ore dopo a Modena

Nei giorni scorsi un'anziana automobilista è stata protagonista di una disavventura che fortunatamente ha avuto un lieto fine, anche grazie agli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Modena Nord. Una donna di 93 anni, residente nel riminese, è infatti stata rintracciata in una piazzola di sosta lungo la A1 nei pressi del casello di Modena Nord: la donna aveva parcheggiato la sua utilitaria e cercava di richiamare l'attenzione dei veicoli di passaggio, chiaramente in una situazione di estremo pericolo.

Dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti i poliziotti hanno raggiunto la donna e l'hanno accompagnata presso la caserma. La signora, lucida e in perfette condizioni fisiche, ha spiegato di essersi persa e di non saper più quale strada percorrere per rientrare presso la sua abitazione. Peccato che casa sua fosse ben lontana da Modena, a Rimini appunto.

L'anziana era uscita di casa alle 11 del mattino per raggiungere il proprio medico a Bellaria, ma aveva imboccato l'autostrada finendo per smarrirsi nelle corsie e arrivando a percorre circa 300 km in 4 ore. Gli stessi famigliari avevano lanciato l'allarme contattando la Questura di Rimini: la donna è potuta tornare in riviera senza problemi e senza conseguenze.