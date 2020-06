Esce da sola dalla casa di riposo all'alba e si perde, 82enne riaccompagnata dai Carabinieri

L’altra mattina, alle prime luci dell’alba, i carabinieri della Compagnia di Carpi sono intervenuti a Soliera, su indicazione di un barista. L'esercente, mentre alzava la saracinesca del locale, aveva notato un’insolita presenza: una anziana di 82 anni che poco prima, vestita di tutto punto, si era allontanata da una casa di residenza per anziani del posto per “andarsi a fare un giretto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’anziana donna, tuttavia un po’ spaesata, aveva smarrito la via del ritorno e per questo aveva continuato a girovagare, fino ad approdare a ridosso del bar. I militari, dopo averla presa in consegna, l’hanno dunque riportata a “casa” prendendola a braccetto per percorrere gli ultimi metri che la separavano dalla struttura, dove i responsabili si erano già attivati nelle ricerche.