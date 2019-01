Anziano esce di casa e non dà notizie, i Carabinieri lo ritrovano ferito

Ieri intorno alle 15 un cittadino marocchino regolarmente residente con la famiglia a Spilamberto ha avvisato le forze dell'ordine del fatto che il suocero si era allontanato da casa e non aveva fatto rientro. L'uomo, un 74enne tunisino, non conosceva per altro la lingua italiana e verosimilmente si trovava in difficoltà. Un'ipotesi che è stata confermata qualche ora più tardi, quando i Carabinieri sono riusciti a rintracciare l'anziano.

Verso le 20, infatti, lo scomparso è stato trovato in piazza Finocchi, alla periferia di Spilamberto, a 3 km di distanza dalla sua abitazione. L'uomo era anche leggermente ferito, probabilmente a causa di una caduta o dell'urto con qualche oggetto. Per questo motivo è stato accompagnato al Pronto Soccorso prima di essere riconsegnato ai famigliari.