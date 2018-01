Scuole d'infanzia, via alle iscrizioni da lunedì 15 gennaio

Da lunedì 15 gennaio al 6 febbraio è possibile presentare domanda per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia pubbliche (comunali, gestite dalla Fondazione Cresci@mo e statali), private convenzionate e Fism di Modena. Si possono iscrivere tutti i bambini residenti nati nel 2015 e quelli nati nel 2014 e 2013.

Per conoscere gli spazi, le attività proposte, l'offerta formativa e il progetto educativo, oltre che le modalità di funzionamento delle scuole d’infanzia a cui è possibile accedere attraverso il Sistema unificato delle iscrizioni, è possibile visitare le strutture secondo un calendario di aperture consultabile on line sul sito Internet del Comune.

Al Sistema unificato delle iscrizioni, al pari delle scuole d’infanzia comunali e statali, aderiscono le private Fism e le altre private convenzionate. A Modena funziona infatti un sistema integrato di cui fanno parte tutte le scuole d’infanzia; le domande d'iscrizione vengono presentate dalle famiglie agli uffici comunali che ordinano i richiedenti in base alle preferenze espresse dai genitori e ai criteri di precedenza definiti con apposito accordo tra le Istituzioni scolastiche e il Comune.

Nelle scorse settimane il Coordinamento dei Consigli di Gestione dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali e convenzionati ha espresso parere favorevole alla proposta dei criteri di ammissione presentata dal Settore istruzione del Comune, che sono pertanto validi per le scuole d'infanzia comunali e della Fondazione Cresci@Mo, statali, paritarie convenzionate.

Dal 15 gennaio il modulo di domanda e il fascicolo contenente i criteri d'ammissione e le regole che disciplinano il servizio sono consultabili alla pagina www.comune.modena.it/istruzione/scuola-dinfanzia-3-6-anni, nelle sedi dei Quartieri, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di piazza Grande, presso la portineria del Settore Istruzione.

Le domande si possono compilare direttamente on line sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/istruzione). In alternativa i moduli compilati possono essere presentati agli sportelli del Settore Istruzione di via Galaverna 8 negli orari di apertura (lunedì e giovedì 8.30 – 13 e 14.30-18; mercoledì 8.30-13). Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare all'Ufficio Ammissioni Scuole

dell'Infanzia il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13 (tel. 059 2032708 - 2771).

Presso il Centro culturale multietnico Milinda di largo Pucci (già via Canaletto 102 - Tel. 059 315471) è possibile ricevere assistenza per l’iscrizione on line, il lunedì dalle 17 alle 19, il martedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 13 alle 15.

Inoltre, da quest’anno, in via sperimentale, sarà possibile effettuare l’iscrizione on line anche attraverso il Servizio di accesso assistito attivo all’Urp di piazza Grande dove la postazione internet dedicata potrà essere utilizzata direttamente dall’utente previo appuntamento (Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 059 201312).