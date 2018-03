La piena di Secchia e Panaro defluisce, riaperti i ponti a Modena

Nonostante il livello di Secchia e Panaro permanga al di sopra dell'asticella dell'allerta "arancione", la massa d'acqua che sta scendendo dagli Appennini è in calo dalle primissime ore della mattina. Un sospiro di sollievo, dunque, per la Protezione Civile e per i cittadini. Il Comune di Modena ha deciso di riaprire in mattinata i ponti che erano stati chiusi nella serata di domenica. Dopo il Navicello Vecchio, già percorribile da ieri pomeriggio, anche Ponte Alto e ponte dell'Uccellino sono tornati transitabili dalle 11.00 di questa mattina. Riaperta in precedenza anche strada Curtatona, dove il Tiepido è tornato su livelli accettabili.

A Ponte Alto la piena ha raggiunto il livello massimo di 8,90 metri, superando la soglia 2 di attenzione ma non raggiungendo i livelli dello scorso dicembre. La piena sul Secchia è transitata molto lentamente, rimanendo a livelli di colma per oltre 24 ore, e ha iniziato a calare solo nella mattinata di oggi consentendo la riapertura dei ponti e la conclusione dell’attività di monitoraggio.

La piena del Panaro invece è transitata più rapidamente, consentendo la riapertura del ponte vecchio di Navicello sul Panaro, a sua volta chiuso nella notte di domenica, già dall’ora di pranzo di lunedì.

La fase di allerta arancione era stata attivata dalla Regione domenica anche nel territorio modenese per criticità idraulica, a causa della presenza di un mix di fenomeni metereologici (vento, pioggia e temperature non particolarmente rigide) che ha provocando un’accelerazione dei processi di scioglimento del manto nevoso al suolo sui rilievi appeninici, con un conseguente maggior afflusso di acque nei fiumi a valle. Già da domenica mattina era stata aperta la sala operativa della Protezione civile a Marzaglia e nel pomeriggio si era riunito il Centro operativo comunale (Coc) nella sede della Polizia municipale; erano stati effettuati alcuni interventi precauzionali a cura di Aipo e attivato il servizio di piena dei volontari di Protezione civile con il monitoraggio dei corsi d’acqua e degli argini.