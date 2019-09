Trova online la sua bici subata e dà appuntamento al ricettatore in piazza, insieme ai Carabinieri

Vittima di un furto di bicicletta, una donna residente a Carpi non si è data per vita e ha cercato di rintracciare il proprio mezzo online, con l'aiuto del compagno. L'uomo ha "spulciato" i diversi siti web di annunci fino a quando non è riuscito a rintracciare effettivamente la mountain bike rubata, rimessa in vendita sul portale Subito.it come spesso accade, specialmente per le bici più costose.

A quel punto la carpigiana ha contattato sia i carabinieri che il venditore, segnalando ai primi quanto accaduto e dando invece appuntamento al secondo fingendo di voler acquistare il prodotto dell'inserzione.

La cessione doveva concretizzarsi in Piazza Martiri, ma all'appuntamento c'erano anche i militari. Il ragazzo con la bici è stato fermato e denunciato per ricettazione: si tratta di un minorenne, il quale si è arreso di fronte all'evidenza dei fatti.