Brindisi per la riapertura di piazza Matteotti con la nuova pavimentazione

“Continua l’impegno per una città più bella e attrattiva. E in primavera apriremo il cantiere di piazza Mazzini”. Lo ha affermato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli in occasione del brindisi per la riapertura di piazza Matteotti dopo l’intervento di riqualificazione. Insieme ai tecnici, hanno partecipato anche l’assessore ai Lavori pubblici Gabriele Giacobazzi e l’assessore al Centro storico Andrea Bosi.

I lavori hanno riguardato la pavimentazione, realizzata in cubetti in porfido, la sistemazione del verde e dell’impianto di irrigazione, la sostituzione di alcuni pali per l’illuminazione con nuove strutture e lampade a led.

L’intervento in piazza Matteotti faceva parte di un pacchetto di lavori di 950 mila euro che si sono svolti nei mesi scorsi e hanno riguardato la riqualificazione in diverse strade della città. Per circa la metà del lavoro gli interventi sono stati in centro storico e si sono conclusi. Anche corso Università, per esempio, è stato riaperto alla circolazione pedonale, per ora non ancora alle auto, se non per i residenti, in quanto serve una fase di assestamento del fondo stradale.