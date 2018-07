Scende in strada ubriaco e armato di coltello. Moglie chiama Polizia in via Ghiaroni

All'una di questa mattina una donna ha allertato la Polizia di Stato sostenendo che suo marito era ubriaco e armato di coltello e girava per strada in via Ghiaroni. L'uomo in questione è un tunisino di 37 anni, che è stato identificato appena giunta la Polizia sul posto per controllare la situazione. Il soggetto era in stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di alcool e parlava in maniera confusa. Il tono di voce dell'uomo era aggressivo e minaccioso, tuttavia lo stato di salute del momento lo aveva reso debole e a malapena si reggeva in piedi.

Gli agenti sono riusciti a farsi consegnare il coltello a serramanico multiuso che aveva nascosto nella tasca dei pantaloni. Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere, inoltre gli è stata data una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. Non solo, il soggetto è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti, poiché la moglie ha denunciato numerosi episodi di violenza da lei subiti, che l'hanno obbligata a ricorrere a cure mediche.