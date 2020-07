Documenti falsi per l'immigrazione clandestina, in manette una banda ghanese

Nel corso della mattina di ieri la Squadra Mobile della Questura di Bologna, insieme al personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Bologna, ha dato esecuzione all’Ordinanza di custodia emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale nei confronti di tre cittadini ghanesi indagati per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso documentale.

L’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, facente capo ad un Funzionario governativo presso l’Ufficio Immigrazione del Ghana, il quale organizzava, promuoveva e dirigeva nei minimi particolari il viaggio di clandestini via aereo verso l’Italia, e da qui verso l’estero, fornendo loro documenti per l’espatrio falsificati e ricevendo in cambio denaro.

I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti nelle città di Modena e Acerra (NA), dove risiedevano i diretti collaboratori del capo dell’organizzazione

L’input investigativo derivava dall’arresto, in data 30 luglio 2019, ad opera dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroporto “G. Marconi” di Bologna, di una cittadina ghanese perché, in occasione dei controlli in ingresso dei passeggeri di un volo proveniente da Casablanca, si era presentata con due minori al seguito, dichiarate come sue sue figlie, le quali, da un approfondito controllo sui documenti, risultavano viaggiare sotto falso nome e con documenti contraffatti.

L'indagine condotta dagli investigatori della Squadra Mobile ha portato ad acclarare come la donna fosse ben inserita all'interno dell'organizzazione criminale e ha permesso poi l’identificazione degli altri due appartenenti al gruppo criminale che dall’Italia avevano il compito di supporto alle donne che clandestinamente facevano ingresso in territorio nazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La predisposizione dei documenti falsi, l’organizzazione e la direzione del tragitto dal Ghana fino in Italia, avevano un costo medio che varia dai 2000 ai 7000 euro per ciascun viaggiatore, a seconda del tipo di documento e dei “servizi supplementari” forniti dall’associazione criminale. Durante il corso dell’attività tecnica si è avuto modo di raccogliere prova dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato - utilizzando servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti o alterati - di innumerevoli viaggiatori clandestini (oltre 5), gestito, organizzato e diretto dai componenti dell’organizzazione, ciascuno secondo la propria parte.