Evade dai domiciliari e si ubriaca, arrestato dalla Volante in zona Tempio

Intorno alle ore 4 della scorsa notte, mentre transitavano in via Soli (accanto al Museo Enzo Ferrari), gli agenti della Squadra Volante hanno notato due uomini che alla vista dell’auto di servizio hanno cercato di sfuggire ad un possibile controllo, accelerando il passo e coprendosi con i cappucci. Raggiunti e sottoposti agli accertamenti del caso, a carico di entrambi sono emersi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Uno dei due, un 47enne, è risultato per altro essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per aver tentato un furto aggravato lo scorso 11 settembre in piazza Redecocca, non riuscendo però a scampare all’arresto in flagranza sempre da parte della Volante L’uomo, in evidente stato di ubriachezza è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura.

Su disposizione del Magistrato di Turno è stato trattenuto all’interno delle celle di sicurezza, in attesa di processo con rito direttissimo tenutosi in mattinata, nel quale è stato condannato ad un anno di reclusione in carcere.