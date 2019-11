Sorpreso a bordo di un'auto rubata con un documento falso, arrestato un 38enne

Ieri sera i carabinieri della stazione di Spilamberto hanno svolto un normale controllo stradale, fermando diversi mezzi in transito. Un'operazione di routine che si è dimostrata molto efficace quando, intorno alle 21, la pattuglia dei militari ha fermato una Audi A3 che dai controlli è risultata rubata: l'auto era infatti di proprietà di un autonoleggio di Campobasso, ma non era stata resituita secondo i termini.

Alla guida del veicolo vi era un 38enne, un imprenditore campano domiciliato nel modenese, già noto alle forze di polizia. I carabinieri hanno quindi effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell'uomo, durante la quale hanno ritrovato e sequestrato un documento d’identità falso.

Il 38enne è stato tratto in arresto per detenzione di documento falso e ovviamente anche denunciato per ricettazione. Il veicolo è stato restituito nella nottata a responsabile dell’agenzia di noleggio, mentre stamattina si è svolta in tribunale a Modena l’udienza di convalida dell’arresto.