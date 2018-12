Camorra. Da muratore ad estorsore, arrestato a Soliera un affiliato del clan dei Casalesi

Su disposizione della Procura distrettuale antimafia di Trieste, la Compagnia dei Carabinieri di Carpi, con l'ausilio della DIA di Bologna, ha arrestato in mattinata Luciano Cardone, un 37enne di origine napoletana ma residente a Soliera da svariati anni, muratore di professione.

Insieme ad altri 12 indagati - sette dei quali arrestati questa mattina - sarebbe stato coinvolto in estorsioni commesse in Croazia e pianificate in Italia a danno di imprenditori e professionisti, alcuni dei quali italiani e operanti nella città di Pola.

Il fulcro del giro di affari contestati dalla DIA è Fabio Gaiatto, il presunto intermediario finanziario di Portogruaro (attualmente detenuto) che avrebbe investito in società Croate una somma di denaro pari all'ammontare di circa 12 milioni di euro appartenenti al clan dei Casalesi. Società che agli inizi del 2018 sono state pignorate dalle autorità croate in seguito al mancato pagamento di debiti contratti con imprenditori locali, impedendo la restituzione di quanto investito dal clan. Ed ecco che le pressanti richieste dei compagni campani trovano soluzione nell'estorsione.

In questo contesto, il ruolo del Cardone e degli altri affiliati sarebbe stato quello di tutelare il Gaiatto, garantendogli una sorta di protezione da eventuali attività ritorsive dei creditori, esasperati per il mancato rientro dei capitali investiti. Tutela che, nella pratica, veniva messa in atto tramite minacce e intimidazioni, volte a costringere le vittime a rinunciare agli ingenti crediti e spesso inducendole anche a cedere al Gaiatto immobili senza alcun corrispettivo.

Le indagini hanno valutato che gli interessi economici in gioco costituissero un giro di affari di decine di milioni di euro.