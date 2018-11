Sei anni di carcere all'uomo che ha abusato una minorenne a Carpi

E' stato arrestato ieri pomeriggio dal personale della Squadra Mobile della Questura di Modena un cittadino italiano, di 52 anni, in esecuzione di un Ordine per la carcerazione emesso a seguito di condanna definitiva per il reato di atti sessuali con minorenne.

Il soggetto in questione era stato condannato per fatti avvenuti a Carpi nel dicembre del 2009, per poi essere condotto presso la locale Casa Circondariale dove dovrà espiare la pena detentiva di anni 6.