Prima le telecamere, poi le manette. Arrestato il secondo spacciatore del servizio di Striscia la Notizia

Arrestato anche il secondo spacciatore ripreso nei giorni scorsi dalle telecamere di Striscia la Notizia. Già prima della messa in onda del servizio di Vittorio Brumotti, che intendeva fare luce sullo spaccio modenese della zona Stazione, le forze dell'ordine avevano tratto in arresto il primo degli spacciatori entrati sotto la lente di ingrandimento del biker, durante uno dei tanti, costanti, servizi di monitoraggio della zona.

Il clamore mediatico suscitato dal reportage di Canale 5 tuttavia, ha contribuito all'identificazione e all'arresto del secondo spacciatore, che nell'occasione compariva indossando una felpa bianca e nera e un giubbotto. Il ragazzo infatti - un nigeriano dell' '87 - , è stato colto in flagrante nella giornata di ieri, mentre era intento a vendere una dose di droga ad una ragazza italiana, sotto il Cavalcavia Cavazzoni. Sia l'acquirente che il venditore sono stati fermati dalla Squadra Mobile della Polizia.

A seguito dei debiti controlli, è emerso che lo spacciatore fosse in possesso di quattro dosi, per un totale di 20g di marijuana. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di spaccio.