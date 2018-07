Scarcerato da Sant'Anna, arrestato il giorno dopo per furto

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 33enne algerino per tentato furto aggravato. E’ successo questa notte, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che un soggetto stava tentando di rubare le borse dei clienti seduti ai tavoli di un risto-pub situato in via Francesco Zanardi. All’arrivo dei Carabinieri, il presunto ladro era già stato bloccato da un cliente del locale, un Carabiniere, libero dal servizio ed effettivo allo stesso reparto dei militari intervenuti.

Ulteriori accertamenti sul conto dell’algerino, hanno rilevato che lo stesso, irregolare sul territorio italiano e gravato da numerosi precedenti di polizia, era stato scarcerato il giorno prima dalla carcere di Sant'Anna di Modena, dove era stato rinchiuso per scontare una pena, emessa da una condanna per lesioni personali e rapina. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 33enneha trascorso la notte in camera di sicurezza e questa mattina è stato tradotto in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.