Topi d'appartamento in manette, almeno 50 i colpi messi a segno tra Modena e la Riviera

Tocca anche Modena e i modenesi l'operazione "Burglar Kingston" dei carabinieri della Compagnia di Riccione che ha permesso di catturare una banda di attivissimi topi d'appartamento. Diversi i colpi che, negli ultimi tempi, si sono registrati in tutto il territorio regionale, in particolare in Romagna, ma anche nella nostra provincia e in quella di Pesaro-Urbino. L'operazione, iniziata due giorni fa, è partita dall'analisi dei furti tentati e messi a segno negli tempi. In particolare, lo scorso 30 dicembre in seguito alla recrudescenza dei colpi nella zona di Saludecio, erano emersi alcuni dettagli e, in particolare, alla fine di un tentato furto tre malviventi non si erano accorti della presenza del padrone di casa. La vittima, dopo essere minacciata, una volta fuggiti era uscito dall'abitazione riuscendo a fornire ai carabinieri il numero di targa del veicolo e il modello, una Mazda.

È così emerso che il mezzo era stato rubato a Rimini e, fondamentale, sono stati gli occhi elettronici che hanno tracciato gli spostamenti dei malviventi fino ad arrivare a Fano. È stato a questo punto che i carabinieri della Compagnia di Riccione sono riusciti ad individuare i malviventi che, nelle Marche, si spostavano in alcuni negozi di bricolage per acquistare degli strumenti da scasso. Nonostante l'intervento della polizia di Stato, la banda era riuscita sfuggire a un primo tentativo di fermo scappando da ben tre Volanti.

Nel pomeriggio di giovedì, i carabinieri della Perla Verde sono riusciti a rintracciare nuovamente i malviventi che stavano cercando di mettere a segno un colpo in una villetta di Fano. Seguiti, i militari dell'Arma sono così riusciti ad arrivare al covo dei malviventi e, verso le 22.30, hanno fatto irruzione arrestando quattro persone.

A finire in manette sono stati quattro albanesi, tutti già noti alle forze dell'ordine tra cui un ricercato, tra i 25 e i 30 anni. Oltre all'arresto, è stato possibile recuperare uno svariato quantitativo di attrezzi da scasso e decine e decine di monili d'oro provento dei precedenti colpi. In pochi giorni, secondo gli inquirenti dell'Arma, la banda ha messo a segno almeno 50 colpi. Sono in corso accertamenti per identificare anche i proprietari della merce rubata.