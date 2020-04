Carpi, arresti domiciliari per l'uomo che pestò a sangue un 17enne nel Cortile delle Stele

Emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti del 29enne campano resosi protagonista di un brutale pestaggio nei confronti di un minore carpigiano la sera del 21 febbraio scorso.

L'uomo infatti, dopo aver picchiato ferocemente il ragazzino per essersi rifiutato di fare la comparsa in un video amatoriale che egli stava girando, provocandogli seri traumi facciali e toracici ancora in via di guarigione, era stato rintracciato e denunciato con l'accusa di lesioni aggravate.

A seguito del provvedimento restrittivo emesso dal Gip di Modena in mattinata, l'uomo si trova ora agli arresti domiciliari.