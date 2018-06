Rissa tra camionisti ubriachi, un ferito e due arresti lungo l'Autosole

L'intervento della Polizia Stradale della Sottosezione di Modena Nord si è reso necessario all'alba di ieri nell'area di servizio Secchia Ovest, lungo la carreggiata sud della A1. Era infatti giunta la segnalazione di una lite violenta che coinvolgeva tre persone. Gli agenti arrivati sul posto hanno subito individuato i tre, che effettivamente avevano dato vita ad una rissa, durante la quale uno aveva riportato alcune ferite. I poliziotti hanno fermato i tre contendenti e mentre due sono stati fatti salire in auto e scortati al Comando, il terzo è stato accompagnato al pronto soccorso.

I protagonisti sono stati identificati in tre cittadini bielorussi trentenni, visibilmente ubriachi. Uno dei fermati ha nuovamente perso il controllo anche durante l'interrogatorio e ha aggredito un agente, provocandogli una ferita. I due sono quindi stati tratti in arresto per rissa e resistenza.

Sia l'agente che il bielorusso ferito sono stati medicati e dimessi con una prognosi di 7 giorni.