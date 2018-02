Maxi sequestro di metanfetamina, anche Modena coinvolta nell'operazione "Pusher"

Anche la Questura di Modena è stata interessata dai servizi straordinari predisposti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, organizzati in un'operazione ribattezzata "Pusher". Sono state, infatti tredici le province interessate dall’operazione denominata Pusher ed ossia Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Brindisi, Enna, Ferrara, Imperia, Livorno, Novara, Parma, Perugia e come detto Modena.

L’operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha coinvolto le Squadre Mobili, le Divisioni Polizia Anticrimine, gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i Reparti Prevenzione Crimine ed i Commissariati distaccati della provincia, è stata effettuata nei primi giorni di febbraio.

Nel modenese sono state tratte in arresto per reati inerenti gli stupefacenti tre persone straniere, mentre altri quattro cittadini sono stati denunciati a piede libero per lo stesso reato. Particolarmente significativo il quantitativo di sostanze sequestrate: 650 grammi di droga sintetica del tipo shaboo; 13 grammi di cocaina; 13,5 grammi di eroina; 13.6 grammi di marijuana e 2.5 grammi di hashish.

Al livello nazionale sono stati arrestati finora 25 spacciatori (4 italiani e 21 stranieri) mentre 11 persone sono state deferite in stato di libertà (2 italiane e 9 straniere). Sono stati inoltre emessi 144 avvisi orali, 61 fogli di via obbligatori, 2 ammonimenti e 7 daspo.