Spaccio, due giovani arrestati a Castelnuovo e Formigine

Nella giornata di ieri, a Castelnuovo Rangone, è stato arrestato un ragazzo sorpreso a spacciare marjuana nel Parco Rio Gamberi. Immediatamente i Carabinieri lo hanno bloccato, fermando anche l’acquirente che sarà segnalato alla Prefettura. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire 60 dosi della stessa sostanza, oltre a materiale per i confezionamento e i soldi provento dell’attività delittuosa. Il 21enne italiano, già noto, è stato portato in cella in attesa di processo.

Stessa sorte per un un altro giovane italiano, un 25enne con precedenti, che è stato fermato per un controllo dei militari nel centro di Formigine ed è stato trovato in possesso di marjuana, cocaina e hashish. Presso la sua abitazione sono state trovate anche diverse carte d’identità oggetto di furto, una delle quali intestata ad una persona presente ai tragici fatti del 2017 a Torino piazza San Carlo.

Dall’inizio di quest’anno nella Compagnia di Sassuolo sono stati sequestrati oltre 15 kg sostanze stupefacenti, arrestati quasi 72 persone, 57 dei quali nell’area del distretto ceramico, sequestrato in contanti cinque oltre 500.000 € , per un mancato guadagno di diversi milioni di euro.